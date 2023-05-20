"РВ": в результате атаки на Киев горит крыша многоэтажки, вероятно, поражён натовский ЗРК

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате атаки на Киев горит крыша многоэтажки, вероятно, поражён натовский ЗРК, сообщили военкоры. В ночь на 20 мая украинская столица под массированными ударами ВС России.

Фото: телеграмм

По данным источников, на многоэтажке, где разгорелся крупный пожар, могла находиться западная зенитно-ракетная установка.

"В результате атаки на Киев пожар на крыше многоэтажки. Вероятно, поражён натовский ЗРК. Ранее стало известно, что ВСУ размещают западные ракетные комплексы на крышах зданий", — передают военкоры "Русской весны".

Ранее Pravda.Ru писала о ряде мощнейших ударов по Киеву этой ночью. Сообщалось о крупном пожаре на левом берегу Днепра.