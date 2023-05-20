В ночь на субботу ВС России нанесли мощные удары по столице Украины. В Киеве прогремело более 10 взрывов, ПВО Незалежной работает на износ.
Как сообщили источники, ночью в столице стало "громко".
"Очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого", — рассказал источник ТАСС.
Из-за ударов ВС РФ на левом берегу Днепра в Днепровском районе разгорелся серьёзный пожар. По данным очевидцев, зарево видно по всей столице.
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