ТАСС: в ночь на 20 мая прогремело более 10 мощных взрывов в Киеве. Левый берег Днепра пылает

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В ночь на субботу ВС России нанесли мощные удары по столице Украины. В Киеве прогремело более 10 взрывов, ПВО Незалежной работает на износ.

Фото: РИА Новости

Как сообщили источники, ночью в столице стало "громко".

"Очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого", — рассказал источник ТАСС.

Из-за ударов ВС РФ на левом берегу Днепра в Днепровском районе разгорелся серьёзный пожар. По данным очевидцев, зарево видно по всей столице.