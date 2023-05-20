ВСУ в Бахмуте намеренно размещали военную технику и огневые точки рядом с домами. Делалось это для того, чтобы увеличить количество жертв среди мирных граждан.
Об этом сообщили эвакуированные жители.
На крыше девятиэтажного дома стоял миномёт, на балконах располагались огневые точки, рассказывает Александр П. Миномет также стоял и у забора, где были написаны слова "Не стреляйте. Живут люди", цитирует РИА Новости беженца.
По словам жительницы Артёмовска Марии, боевики стреляли из подвалов и от домов по позициям армии России, чтобы спровоцировать ответ. Так после выстрела из украинского танка от многоэтажного дома в ответ прилетело более десяти снарядов
Боевики ВСУ и сами обстреливали густонаселенные районы города, рассказывают эвакуированные. По словам Марии, националисты и сами признавались в этом.
Также ВСУ пользовались гражданскими как живым щитом, сгоняя их и минируя подвальные помещения. Одна из женщин вспоминает, как в их подвале были развешены растяжки. Только по счастливой случайности люди остались живы: дом успели разминировать русские солдаты.
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