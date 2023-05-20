РИА Новости: ВСУ в Бахмуте стремились к максимальному количеству жертв среди населения

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ в Бахмуте намеренно размещали военную технику и огневые точки рядом с домами. Делалось это для того, чтобы увеличить количество жертв среди мирных граждан.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщили эвакуированные жители.

На крыше девятиэтажного дома стоял миномёт, на балконах располагались огневые точки, рассказывает Александр П. Миномет также стоял и у забора, где были написаны слова "Не стреляйте. Живут люди", цитирует РИА Новости беженца.

По словам жительницы Артёмовска Марии, боевики стреляли из подвалов и от домов по позициям армии России, чтобы спровоцировать ответ. Так после выстрела из украинского танка от многоэтажного дома в ответ прилетело более десяти снарядов

Боевики ВСУ и сами обстреливали густонаселенные районы города, рассказывают эвакуированные. По словам Марии, националисты и сами признавались в этом.

Также ВСУ пользовались гражданскими как живым щитом, сгоняя их и минируя подвальные помещения. Одна из женщин вспоминает, как в их подвале были развешены растяжки. Только по счастливой случайности люди остались живы: дом успели разминировать русские солдаты.

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