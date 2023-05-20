Шурыгин: потери ВС Украины в Артёмовске составили более 50 тысяч военнослужащих

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе ожесточённых сражений в Бахмуте (Артёмовске) Вооружённые силы Украины понесли крупные потери. О них проинформировал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: rusvesna.su

Он отметил, что бахмутская "мясорубка" стала для киевских войск символом поражения, как Сталинград для фашистов. ВСУ потеряли более 50 тыс. военнослужащих убитыми и пропавшими без вести. Около 120 тыс. человек ранены.

"В Бахмуте было уничтожено больше 100 танков, не менее 200 орудий и реактивных систем залпового огня, более 1000 бронетранспортёров и бронеавтомобилей", — написал Шурыгин в своём Telegram-канале.

В общей сложности армия Украины потеряла в Бахмуте три ударных армейских корпуса. Это поражение сопоставимо с падением Мариуполя в мае 2022 года.