В ходе ожесточённых сражений в Бахмуте (Артёмовске) Вооружённые силы Украины понесли крупные потери. О них проинформировал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он отметил, что бахмутская "мясорубка" стала для киевских войск символом поражения, как Сталинград для фашистов. ВСУ потеряли более 50 тыс. военнослужащих убитыми и пропавшими без вести. Около 120 тыс. человек ранены.
"В Бахмуте было уничтожено больше 100 танков, не менее 200 орудий и реактивных систем залпового огня, более 1000 бронетранспортёров и бронеавтомобилей", — написал Шурыгин в своём Telegram-канале.
В общей сложности армия Украины потеряла в Бахмуте три ударных армейских корпуса. Это поражение сопоставимо с падением Мариуполя в мае 2022 года.
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