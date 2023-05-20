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Шурыгин: потери ВС Украины в Артёмовске составили более 50 тысяч военнослужащих

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Силовые структуры

В ходе ожесточённых сражений в Бахмуте (Артёмовске) Вооружённые силы Украины понесли крупные потери. О них проинформировал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин: потери ВС Украины в Артёмовске составили более 50 тысяч военнослужащих
Фото: rusvesna.su

Он отметил, что бахмутская "мясорубка" стала для киевских войск символом поражения, как Сталинград для фашистов. ВСУ потеряли более 50 тыс. военнослужащих убитыми и пропавшими без вести. Около 120 тыс. человек ранены.

"В Бахмуте было уничтожено больше 100 танков, не менее 200 орудий и реактивных систем залпового огня, более 1000 бронетранспортёров и бронеавтомобилей", — написал Шурыгин в своём Telegram-канале.

В общей сложности армия Украины потеряла в Бахмуте три ударных армейских корпуса. Это поражение сопоставимо с падением Мариуполя в мае 2022 года.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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