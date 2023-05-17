Украинская хакерская группировка "Берегини" обнародовала в Telegram-канале секретный план обороны города Артёмовска (Бахмута), который был разработан ещё в декабре 2021 года.
В сообщении отмечается, что два года назад город рассматривался как стратегически важная военная позиция. Хакерская группировка указывает на то, что Артёмовск и его жители были "обречены", так как планировалось вести военные действия.
Боевой порядок создавался в один эшелон. Он должен был базироваться в системе отдельных опорных пунктов, расположенных в наиболее прочных зданиях, находящихся на перекрёстках, площадях, у мостов и вдоль основных магистралей.
Хакеры подчёркивают, что этот план реализован, в результате чего город почти полностью разрушен. В сообщении уточняется, что при отступлении здания взрываются, каждый дом превращается в опорный пункт. Публикация гласит, что этой тактике военных ВСУ обучили иностранные инструкторы, которым не нужны мирные жители. Важно лишь противостояние с Россией "любой ценой и до последнего украинца".
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