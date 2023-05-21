Политолог Сергей Марков рассказал о значении ожесточённого сражения за Бахмут.
Марков напомнил, что началось противостояние с наступления России на Донбассе, а именно со штурма линии Северск — Соледар — Бахмут.
"Но важны не Бахмут и Соледар сами по себе. Важно начать освобождение Краматорска и Славянска и рядом. Это агломерация на 300 тысяч. И это последние крупные города Донбасса", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политолог считает, что это побудило Владимира Зеленского сражаться за Донбасс.
Он считает, что армия РФ в Бахмуте занималась уничтожением ресурсов ВСУ.
"Зеленскому досталось — сохранение контроля над большой территорией Донбасса. Зеленский потерял Бахмут, но сохранил Краматорск и Славянск", — объяснил политический эксперт.
Он отметил, что и Россия и Украина считают Бахмут своей победой.
Ранее в Минобороны Украины заявили о взятии Бахмута в полуокружение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.