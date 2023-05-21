Марков о битве за Бахмут: И Россия, и Украина считают Бахмут своей победой

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о значении ожесточённого сражения за Бахмут.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45016

Марков напомнил, что началось противостояние с наступления России на Донбассе, а именно со штурма линии Северск — Соледар — Бахмут.

"Но важны не Бахмут и Соледар сами по себе. Важно начать освобождение Краматорска и Славянска и рядом. Это агломерация на 300 тысяч. И это последние крупные города Донбасса", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политолог считает, что это побудило Владимира Зеленского сражаться за Донбасс.

Он считает, что армия РФ в Бахмуте занималась уничтожением ресурсов ВСУ.

"Зеленскому досталось — сохранение контроля над большой территорией Донбасса. Зеленский потерял Бахмут, но сохранил Краматорск и Славянск", — объяснил политический эксперт.

Он отметил, что и Россия и Украина считают Бахмут своей победой.

Ранее в Минобороны Украины заявили о взятии Бахмута в полуокружение.