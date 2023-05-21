В Минобороны Украины заявили о взятии Бахмута в полуокружение

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ своими действиями затрудняют нахождение российских сил в Бахмуте.

Фото: РИА Новости

Маляр заверила, что ВСУ продвигаются в пригороде Бахмута по флангам.

"Наши войска взяли город в полуокружение, что даёт нам возможность уничтожать врага. Поэтому, врагу, в той части города которую он контролирует, приходится обороняться", — сообщила представитель МО Украины.

Она уверена, что украинская армия контролирует промышленные и инфраструктурные объекты в Бахмуте, а также частный сектор города.

Ранее Алексей Арестович рассказал о положении ВСУ под Бахмутом.