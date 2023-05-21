"РВ": Байден сообщил, сколько Россия якобы потеряла в Артёмовске

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек, заявил американский лидер Джозеф Байден, выступая на саммите G7 в Хиросиме.

Фото: eer.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Президент США не уточнил, какие это потери: санитарные или только безвозвратные.

"Правда в том, что Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Не важно, оккупирован он или нет, это всё равно разрушенный город", — сказал Байден.

Ранее в Японии президент Украины Владимир Зеленский сперва признал потерю города, но потом вдруг стал утверждать, что имеет "чёткое представление" о том, что происходит в Бахмуте, и что город якобы вообще не перешел под российский контроль.