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"РВ": Байден сообщил, сколько Россия якобы потеряла в Артёмовске

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Силовые структуры

ВС РФ потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек, заявил американский лидер Джозеф Байден, выступая на саммите G7 в Хиросиме.

"РВ": Байден сообщил, сколько Россия якобы потеряла в Артёмовске
Фото: eer.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Президент США не уточнил, какие это потери: санитарные или только безвозвратные.

"Правда в том, что Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Не важно, оккупирован он или нет, это всё равно разрушенный город", — сказал Байден.

Ранее в Японии президент Украины Владимир Зеленский сперва признал потерю города, но потом вдруг стал утверждать, что имеет "чёткое представление" о том, что происходит в Бахмуте, и что город якобы вообще не перешел под российский контроль.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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