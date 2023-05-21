РИА Новости: информация о тяжёлом ранении Залужного получила "серьёзное подтверждение"

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация о тяжёлом ранении Валерия Залужного получила серьёзное подтверждение. Напомним, главком ВСУ был ранен якобы после ракетного удара по штабу.

Фото: sts.sumy.ua

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника из агентуры в ВСУ.

Слухи о гибели Залужного стали появляться сразу после того, как он 10 мая не выступил на военном комитете альянса НАТО. Киев тогда сослался на "сложную оперативную обстановку", в частности, в Артёмовске.

В НАТО отметили, что получили записку накануне события, где говорилось, что участие главкома ВСУ невозможно даже по видеоконференции. Кстати, он до сих пор не появлялся на публике. Но Украина делала заявления, что Залужный продолжает исполнять обязанности. 21 мая был размещён ролик, где он сказал речь в честь Дня науки.

Эксперты отмечают, что даже если ролик подлинный, то повод для выступления "главного военного страны" уж очень "притянутый за уши", а вид у Залужного изможденный.

"Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов", — цитирует РИА Новости свой источник.

Собеседник также сказал, что главком ВСУ перенёс ряд операций и его состояние не позволит дальше ему находиться на посту.

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