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Зеленский на саммите не ответил на вопрос касательно наступления ВСУ

0:55
Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский ушел от ответа, когда его спросили о дате планируемого контрнаступления.

Зеленский на саммите не ответил на вопрос касательно наступления ВСУ
Фото: https://mosregtoday.ru

Этот вопрос президенту Украины задали на пресс-конференции на саммите "Большой семёрки" в Японии.

"Что касается вашего вопроса, извините, все ваши вопросы такие, что я должен отвечать на них пока очень в общем ключе", — сказал Зеленский.

Гарант Незалежной добавил, что "Российская Федерация почувствует", когда ВСУ начнут контрнаступать.

Контрнаступление украинских войск обсуждается всеми мировыми средствами массовой информации на протяжении уже нескольких месяцев. Точную дату никто не знает, а на Украине её не оглашают. Однако в Министерстве иностранных дел РФ подчёркивают, что рассуждения Запада о начале наступления ВСУ говорит об их абсолютной вовлечённости в конфликт.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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