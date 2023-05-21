Стратегические бомбардировщики Ту-95МС вечером 21 мая направляются в район Каспийского моря. По всей вероятности, самолёты выдвигаются к месту пуска крылатых ракет.
Об этом со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы сообщает канал издания "Украина.ру".
Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и области.
В Харьковской области и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области звучит сирена воздушной тревоги.
Ранее Минэнергетики Украины сообщило о повреждении объектов энергоинфраструктуры.
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