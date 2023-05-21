Ту-95МС двигаются к месту пуска ракет в район Каспийского моря

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС вечером 21 мая направляются в район Каспийского моря. По всей вероятности, самолёты выдвигаются к месту пуска крылатых ракет.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы сообщает канал издания "Украина.ру".

Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и области.

В Харьковской области и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области звучит сирена воздушной тревоги.

Ранее Минэнергетики Украины сообщило о повреждении объектов энергоинфраструктуры.

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