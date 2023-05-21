Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Журналист рассказал о последнем разговоре с мужем Дианы Гурцкой: пью горстями антидепрессанты и транквилизаторы
Кардиолог Кондрашов рассказал гражданам РФ, как не стать жертвой синдрома внезапной смерти
Появившееся в Сети первое видео с Залужным вызвало больше вопросов, чем ответов
Литовкин: на Украине нет аэродромов для базирования самолётов F-16, они все уничтожены
MWM: Россия создала самый совершенный ударный истребитель Миг-31К для уничтожения Patriot
Страна.ua: трое бойцов ВСУ избили и ограбили мужчину в центре Киева
Из Часов Яра началась эвакуация: в Бахмуте освободились орудия
MSK1.RU: россияне поделились мнениями о поездках в Грузию после начала спецоперации на Украине
Белый дом: США не имеют ничего против ударов Киева по Крыму с использованием оружия США

Взрывы в Одессе и Запорожской области, в Харькове разбит штаб нацбата "Кракен"*

0:58
Силовые структуры

Сегодня, 21 мая, вечером начался традиционный удар по военной инфраструктуре Украины.

Взрывы в Одессе и Запорожской области, в Харькове разбит штаб нацбата "Кракен"*
Фото: Вадим Савицкий

Есть сообщения о взрывах в Запорожской области, Одессе и Харькове.

"Летели "Герани", а взрывы мощные. Значит, прилёты точны и взрывается уже что-то вражеское на земле. Слышны в районах Крыжановка и Фонтанка. Район Таирова — дома заходили ходуном и чуть не повылетали окна", — пишет портал "Украина.ру" об ударах по Одессе.

А в Харькове прилетело по штабу националистического батальона "Кракен"*. Подробности издание "Рыбарь" обещает уже завтра.

Повторная воздушная тревога в Одессе. Ожидается ракетная атака.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ракетный удар по резервам ВСУ | Одесса, Затока: взрывы в ночь на 18 мая
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
DP.RU: 250 тысяч граждан РФ стали жертвами синдрома внезапной смерти
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Сильно изменившаяся Варум вышла в свет: Долина рассказала о болезни певицы
Опасные продукты для "сердечников" назвал кардиолог Пикша
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
Последние материалы
Армения: короткая память — путь к предательству
Взрывы в Одессе и Запорожской области, в Харькове разбит штаб нацбата "Кракен"*
Появившееся в Сети первое видео с Залужным вызвало больше вопросов, чем ответов
Литовкин: на Украине нет аэродромов для базирования самолётов F-16, они все уничтожены
MWM: Россия создала самый совершенный ударный истребитель Миг-31К для уничтожения Patriot
Как путешествовать много — лучшие профессии
Страна.ua: трое бойцов ВСУ избили и ограбили мужчину в центре Киева
Из Часов Яра началась эвакуация: в Бахмуте освободились орудия
MSK1.RU: россияне поделились мнениями о поездках в Грузию после начала спецоперации на Украине
Белый дом: США не имеют ничего против ударов Киева по Крыму с использованием оружия США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников