Взрывы в Одессе и Запорожской области, в Харькове разбит штаб нацбата "Кракен"*

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 21 мая, вечером начался традиционный удар по военной инфраструктуре Украины.

Фото: Вадим Савицкий

Есть сообщения о взрывах в Запорожской области, Одессе и Харькове.

"Летели "Герани", а взрывы мощные. Значит, прилёты точны и взрывается уже что-то вражеское на земле. Слышны в районах Крыжановка и Фонтанка. Район Таирова — дома заходили ходуном и чуть не повылетали окна", — пишет портал "Украина.ру" об ударах по Одессе.

А в Харькове прилетело по штабу националистического батальона "Кракен"*. Подробности издание "Рыбарь" обещает уже завтра.

Повторная воздушная тревога в Одессе. Ожидается ракетная атака.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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