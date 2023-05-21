Сегодня, 21 мая, вечером начался традиционный удар по военной инфраструктуре Украины.
Есть сообщения о взрывах в Запорожской области, Одессе и Харькове.
"Летели "Герани", а взрывы мощные. Значит, прилёты точны и взрывается уже что-то вражеское на земле. Слышны в районах Крыжановка и Фонтанка. Район Таирова — дома заходили ходуном и чуть не повылетали окна", — пишет портал "Украина.ру" об ударах по Одессе.
А в Харькове прилетело по штабу националистического батальона "Кракен"*. Подробности издание "Рыбарь" обещает уже завтра.
Повторная воздушная тревога в Одессе. Ожидается ракетная атака.
* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.
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