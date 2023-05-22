MWM: истребители F-16 у ВС Украины не изменят правила игры против России

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование Воздушных сил Украины заявило, что в случае поставки истребителей F-16 западными странами оно сможет переломить ход продолжающегося конфликта с Россией и выйти победителем. Насколько это реально, оценили аналитики издания Military Watch Magazine.

Фото: w-dog.ru

Варианты F-16, которые будут поставлены на Украину, долгое время считались устаревшими, и в них используются радары с механическим сканированием, которые не только малы, но и, вероятно, могут быть очень легко заглушены даже старыми российскими средствами.

По их мнению, разработанный в семидесятых годах прошлого века F-16, не был задуман как истребитель, способный сразиться лицом к лицу с такими высококлассными соперниками в тяжёлом весе, как российские Су-35 и Су-57.

"Хотя проблемы с обучением украинского персонала эксплуатации F-16 можно обойти, задействовав подрядчиков из западных стран, как это было сделано для широкого спектра более сложных средств, отсутствие у F-16 возможностей скрытности и подавляющие численные и эксплуатационные недостатки, вероятно, помешают им в какой-либо степени изменить правила игры в продолжающемся военном конфликте", — заключили авторы статьи.

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