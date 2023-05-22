Шольц заявил, что Европа будет вооружать Украину даже после окончания конфликта с РФ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Европейские страны продолжат поставлять военную технику на Украину даже после урегулирования конфликта между Киевом и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Фото: anna-news.info

По его словам, ЕС будет вооружать украинскую армию в рамках гарантий безопасности, которые планируется утвердить после завершения боевых действий. При этом канцлер пояснил, что западные лидеры ещё подробно не обсуждали данный вопрос.

"После окончания конфликта Европа продолжит оснащать Украину оружием, произведённым на Западе", — приводит комментарий Шольца издание Die Welt*.

Ранее канцлер ФРГ пообещал следить за техникой, которую Евросоюз передаёт Вооружённым силам Украины (ВСУ). Он также призвал Киев не использовать западные вооружения для нанесения ударов по российским регионам.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.