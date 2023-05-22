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Рогов: армия РФ ударом по Днепропетровску сорвала переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт

0:59
Силовые структуры

Российские военнослужащие нанесли точный удар по объектам ВСУ в Днепропетровске, что позволило сорвать переброску украинских резервов на Запорожское направление.

Рогов: армия РФ ударом по Днепропетровску сорвала переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт
Фото: kremlin.ru

По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, Киев столкнулся с большими потерями в рядах украинской армии после атаки РФ.

"Минувшей ночью был нанесён точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на Запорожское направление", — подтвердил чиновник в беседе с РИА Новости.

Ранее военкоры "Русской весны" проинформировали о серии взрывов на территории Днепропетровска. Они пояснили, что армия РФ впервые нанесла мощнейший комбинированный удар по украинским объектам в этом городе. По предварительным данным, во время атаки российские бойцы применяли ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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