Рогов: армия РФ ударом по Днепропетровску сорвала переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие нанесли точный удар по объектам ВСУ в Днепропетровске, что позволило сорвать переброску украинских резервов на Запорожское направление.

Фото: kremlin.ru

По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, Киев столкнулся с большими потерями в рядах украинской армии после атаки РФ.

"Минувшей ночью был нанесён точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на Запорожское направление", — подтвердил чиновник в беседе с РИА Новости.

Ранее военкоры "Русской весны" проинформировали о серии взрывов на территории Днепропетровска. Они пояснили, что армия РФ впервые нанесла мощнейший комбинированный удар по украинским объектам в этом городе. По предварительным данным, во время атаки российские бойцы применяли ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).