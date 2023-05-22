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Авиаотряд ВСУ "Люфтваффе"- доказательство фашистской сути киевского режима

1:04
Силовые структуры

Сергей Братчук, представитель Одесской областной военной администрации, сообщил об активной деятельности отрядов авиаразведки ВСУ, именуемыми "Люфтваффе". Такое заявление было негативно воспринято многими политологами, в частности, военным экспертом Евгением Михайловым, который назвал это доказательством яркого проявления фашизма на территории Украины.

Авиаотряд ВСУ "Люфтваффе"- доказательство фашистской сути киевского режима
Фото: Телеканала "360"

"Это заявление раскрывает карты окончательно. Хотя мы и так прекрасно понимали, что на Украине действует фашистский режим, но слова Братчука просто в очередной раз показали, что из себя представляет украинская хунта".

Как сообщает Телеканал "360", политолог также предсказал дальнейшую судьбу авиаотряда, сказав, что воздушный арьергард "в ближайшее время будет уничтожен".

Недавно поступила информация о бригаде под названием "Эдельвейс". Интересен и тот момент, что такое наименование носила горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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