Авиаотряд ВСУ "Люфтваффе"- доказательство фашистской сути киевского режима

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сергей Братчук, представитель Одесской областной военной администрации, сообщил об активной деятельности отрядов авиаразведки ВСУ, именуемыми "Люфтваффе". Такое заявление было негативно воспринято многими политологами, в частности, военным экспертом Евгением Михайловым, который назвал это доказательством яркого проявления фашизма на территории Украины.

Фото: Телеканала "360"

"Это заявление раскрывает карты окончательно. Хотя мы и так прекрасно понимали, что на Украине действует фашистский режим, но слова Братчука просто в очередной раз показали, что из себя представляет украинская хунта".

Как сообщает Телеканал "360", политолог также предсказал дальнейшую судьбу авиаотряда, сказав, что воздушный арьергард "в ближайшее время будет уничтожен".

Недавно поступила информация о бригаде под названием "Эдельвейс". Интересен и тот момент, что такое наименование носила горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.