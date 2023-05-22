Противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Аркан" входят в состав комплексов "Кастет", "Бастион", "Шексна" и "Басня". Снаряды отличаются тандемными кумулятивными боеголовками и дальностью полёта 5500 метров. Об этом сообщается в материале "Военного дела".
ПТУР в составе комплекса "Шексна" обладает максимальной бронепробиваемостью. Ракета способна поразить немецкий танк Leopard в лоб с вероятностью не менее 70 процентов, а также вывести из строя американские Abrams и британские Challenger.
По мнению экспертов, именно российские "Арканы" смогут купировать наступление украинской армии на Приазовье, для осуществления которого Запад поставил Киеву боевые танки.
Ракеты "Аркан" оснащены полуавтоматической лазерно-лучевой системой управления, что требует сохранения прямой видимости между оптико-электронными прицельными средствами машины носителя и целью.
"Снаряды подтвердили высочайшую "хирургическую" эффективность в десятках огневых контактов с противником в зоне специальной военной операции и ещё не раз сыграют решающую роль в спорных ситуациях, когда отчётливого огневого превосходства над противником не наблюдается", — заключили аналитики.
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