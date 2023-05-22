В Белгородской области военные России специально позволили украинским диверсантам пройти до Грайворонского района, заманив их в ловушку, чтобы затем там ликвидировать. Об этом заявил источник RT.
Собеседник издания также рассказал об обстановке. По его словам, операция под контролем, заложников нет, эвакуация не объявлялась, а местные жители сами решают уезжать или нет.
Как заявил сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков, силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.
Telegram-канал Baza сообщает, что в МВД Белгородской области ввели план "Эдельвейс". Объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.
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