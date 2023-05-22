Зеленский отказался извиняться перед Польшей за Волынскую резню

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

МИД Польши призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынские события, произошедшие в 1943 году.

Фото: https://t.me/The_Kyva/4472

Тогда от украинских националистов погибло почти 60 тыс. поляков. В результате ответной карательной операции было расстреляно до 3-х тысяч граждан Незалежной.

"Зеленский должен принести извинения от имени Украины, взять на себя эту большую ответственность… Мы, поляки, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев", — сказал представитель польского МИДа Лукаш Ясина.

Но Киев, являющийся наследником кровавой политики националистов, и не думает извиняться.

"Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми", — ответил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч.

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