Кива: Зеленский, опасаясь переворота, сам слил координаты и время нахождения Залужного

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент опасаясь военного переворота, слил координаты и время нахождения Валерия Залужного, а затем туда прилетела российская ракета.

Фото: facebook.com

Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Экс-нардеп отметил, что всегда говорил, что Зеленский готовит устранение главкома ВСУ. Тем более, тот уже не первый, достаточно вспомнить массовую казнь руководства Министерства внутренних дел Украины, которую уничтожили в вертолёте.

В любом случае, из этих историй видны длинные уши начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, уверен Кива.

"Жив или мёртв Залужный, уже неважно. Недееспособен, а значит, больше не опасен для клоуна. Убийство — визитная карточка террориста Зеленского", — подытожил нардеп.

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