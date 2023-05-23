Минобороны: на Краснолиманском направлении ВСУ пытались вернуть утраченные позиции

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Краснолиманском направлении армия Украины из двух бригад пыталась вернуть утраченные ранее позиции.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Он отметил, что в результате удара артиллеристов РФ националисты понесли большие потери, после чего отступили.

"Также в районе Серебрянского лесничества и на торском участке ВСУ из числа 63-й мехбригады и 81-й аэромобильной бригады предприняли попытки вернуть утраченные позиции", — заявил начальник пресс-службы.

Савчук подчёркивает, что по ним нанесла удар артиллерия РФ. Бандеровцы понесли значительные потери в личном составе и военной технике.

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