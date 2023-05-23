В районе Кременной различные подразделения украинской армии до пяти раз в сутки пытаются прорвать российскую оборону, в надежде вернуть позиции, которые они занимали раньше.
Об этом сообщил подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
Также он отметил, что ВСУ пытаются контрнаступать на Краснолиманском направлении.
"Регулярно пытаются прорвать нашу линию обороны в районе Кременной. Украинские военнослужащие хотят вернуть ранее утраченные позиции", — заявил ополченец.
Украинская армия несёт потери, однако всё равно продолжает пытаться наступать. Например, за один день на некоторых участках националисты могут предпринять несколько атак, подытожил Марочко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.