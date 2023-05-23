Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону армии России под Кременной

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Кременной различные подразделения украинской армии до пяти раз в сутки пытаются прорвать российскую оборону, в надежде вернуть позиции, которые они занимали раньше.

Фото: https://t.me/marochkolive

Об этом сообщил подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Также он отметил, что ВСУ пытаются контрнаступать на Краснолиманском направлении.

"Регулярно пытаются прорвать нашу линию обороны в районе Кременной. Украинские военнослужащие хотят вернуть ранее утраченные позиции", — заявил ополченец.

Украинская армия несёт потери, однако всё равно продолжает пытаться наступать. Например, за один день на некоторых участках националисты могут предпринять несколько атак, подытожил Марочко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.