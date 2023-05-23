В Кремле выразили "глубокую обеспокоенность" из-за атаки диверсантов на Белгородскую область

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дмитрий Песков рассказал, намерены ли власти РФ организовать заседание Совбеза из-за проникновения украинских диверсантов на территорию Белгородской области.

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Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал инцидент в Белгородской области, где действовала ДРГ Украины.

"Это вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий. Надо исходить из того, что все они — украинские боевики", — объяснил Песков.

Он рассказал, что специальное заседание Совбеза РФ из-за происшествия в Белгородской области не запланировано.

Представитель Кремля отметил, что спецоперация на Украине продолжается, чтобы предотвратить подобное в будущем.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что Россия предпринимает усилия, чтобы не допускать проникновения ВСУ в страну.