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Кедми: к Путину скоро выстроится очередь из мировых лидеров

Силовые структуры

Мировой кризис побудит лидеров стран скоро выстроиться в очередь к Владимиру Путину.

Кедми: к Путину скоро выстроится очередь из мировых лидеров
Фото: Администрация президента РФ

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

Он отметил, что несмотря на санкции, экономика России демонстрирует более "стабильные" показатели, нежели экономика лидирующих стран ЕС. На этом фоне Путин уже год пытается вывести Кремль из прозападной экономической системы, понимая, что та неизбежно обрушится.

"Потому Путин не обращает особого внимания на последствия большого количества западных рестрикций, просто отдавая себе отчёт в том, что связанные с этим неудобства и утраченная выгода гораздо ниже той цены, которую заплатят все остальные в момент пиковой фазы кризиса", — сказал экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив".

Он добавил, что обрушение евро-американской экономической модели обернётся "колоссальными потерями" для стран, которые не успели из неё выйти. И сразу многие лидеры стран потянутся за помощью к Москве, в эфире YouTube-канала "Вальдман-LINE" сказал Кедми.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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