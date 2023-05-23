Михеев: "В приграничных районах Украины никто не должен жить!"

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Никто не должен проживать в приграничных районах Украины.

Фото: Правда.Ру

Об этом сообщил политолог Сергей Михеев, прокомментировав нападение диверсантов ВСУ на территорию Белгородской области.

"Еще в марте 2022 года я говорил, что во всех приграничных областях надо ввести военное положение и организовывать строительство укреплений. Тогда все это проигнорировали. Ну и зря!" — отметил эксперт.

Что касается операции по уничтожению ДРГ в Грайворонском районе, то серьёзность этого вопроса подтверждает эвакуация украинского населения из приграничных с РФ районов.

Они постоянно кошмарят наше население, а почему мы цацкаемся, спрашивает Михеев. По его словам, их надо превратить в мёртвую зону.

"Над Белгородом, например, постоянно летают БПЛА и долетают до Калужской и Московской областей. А приграничный город Сумы живет себе спокойно. А чего он живет спокойно?", — спрашивает Михеев.