Никто не должен проживать в приграничных районах Украины.
Об этом сообщил политолог Сергей Михеев, прокомментировав нападение диверсантов ВСУ на территорию Белгородской области.
"Еще в марте 2022 года я говорил, что во всех приграничных областях надо ввести военное положение и организовывать строительство укреплений. Тогда все это проигнорировали. Ну и зря!" — отметил эксперт.
Что касается операции по уничтожению ДРГ в Грайворонском районе, то серьёзность этого вопроса подтверждает эвакуация украинского населения из приграничных с РФ районов.
Они постоянно кошмарят наше население, а почему мы цацкаемся, спрашивает Михеев. По его словам, их надо превратить в мёртвую зону.
"Над Белгородом, например, постоянно летают БПЛА и долетают до Калужской и Московской областей. А приграничный город Сумы живет себе спокойно. А чего он живет спокойно?", — спрашивает Михеев.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.