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Михеев: "В приграничных районах Украины никто не должен жить!"

1:04
Силовые структуры

Никто не должен проживать в приграничных районах Украины.

Михеев: "В приграничных районах Украины никто не должен жить!"
Фото: Правда.Ру

Об этом сообщил политолог Сергей Михеев, прокомментировав нападение диверсантов ВСУ на территорию Белгородской области.

"Еще в марте 2022 года я говорил, что во всех приграничных областях надо ввести военное положение и организовывать строительство укреплений. Тогда все это проигнорировали. Ну и зря!" — отметил эксперт.

Что касается операции по уничтожению ДРГ в Грайворонском районе, то серьёзность этого вопроса подтверждает эвакуация украинского населения из приграничных с РФ районов.

Они постоянно кошмарят наше население, а почему мы цацкаемся, спрашивает Михеев. По его словам, их надо превратить в мёртвую зону.

"Над Белгородом, например, постоянно летают БПЛА и долетают до Калужской и Московской областей. А приграничный город Сумы живет себе спокойно. А чего он живет спокойно?", — спрашивает Михеев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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