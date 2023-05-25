Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) нападут на Крымский полуостров, власти РФ могут решиться на применение ядерного оружия, пишет 19FortyFive.
По мнению обозревателя издания, при таком сценарии страны Запада станут прямыми участниками конфликта. Он добавил, что в дальнейшем ядерная борьба лишь обострится из-за вмешательства НАТО.
"Если украинцы осуществят свои давние планы начать наступление на Крым, если эта атака окажется более чем эффективной, тогда Россия применит ядерное оружие", — подчёркивается в материале.
Автор статьи назвал возможные удары ВСУ по Крымскому полуострову "ядерной красной линией".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков раскритиковал Белый дом за "безответственные" высказывания о возможных атаках Киева на российский Крым с использованием американской военной техники.
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