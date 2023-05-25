19FortyFive: Россия может применить ядерное оружие в случае нападения ВСУ на Крым

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Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) нападут на Крымский полуостров, власти РФ могут решиться на применение ядерного оружия, пишет 19FortyFive.

Фото: globalresearch.ca

По мнению обозревателя издания, при таком сценарии страны Запада станут прямыми участниками конфликта. Он добавил, что в дальнейшем ядерная борьба лишь обострится из-за вмешательства НАТО.

"Если украинцы осуществят свои давние планы начать наступление на Крым, если эта атака окажется более чем эффективной, тогда Россия применит ядерное оружие", — подчёркивается в материале.

Автор статьи назвал возможные удары ВСУ по Крымскому полуострову "ядерной красной линией".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков раскритиковал Белый дом за "безответственные" высказывания о возможных атаках Киева на российский Крым с использованием американской военной техники.