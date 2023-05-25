Марочко: В Харьковской области женщина подорвалась на противотанковой мине ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Харьковской области местная жительница подорвалась на украинской противотанковой мине.

Фото: wikimedia

Об этом сообщил подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, уточнив, что мирная жительница двигалась в автомобиле.

Офицер сообщил, что всё случилось в районе посёлка Кисловка. Пострадавшая получила весьма серьёзные ранения.

"Украинские военнослужащий, находящийся на блокпосте, приказал ей съехать на обочину, чтобы пропустить военную колонну. Женщина начала движение и автомобиль одном колесом наехал на противотанковую мину", — отметил Марочко.

Женщину доставили в больницу с тяжёлыми ранениями.

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