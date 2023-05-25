В Харьковской области местная жительница подорвалась на украинской противотанковой мине.
Об этом сообщил подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, уточнив, что мирная жительница двигалась в автомобиле.
Офицер сообщил, что всё случилось в районе посёлка Кисловка. Пострадавшая получила весьма серьёзные ранения.
"Украинские военнослужащий, находящийся на блокпосте, приказал ей съехать на обочину, чтобы пропустить военную колонну. Женщина начала движение и автомобиль одном колесом наехал на противотанковую мину", — отметил Марочко.
Женщину доставили в больницу с тяжёлыми ранениями.
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