Столтенберг: ВСУ предстоит прорвать оборонительные сооружения и минные поля, которые РФ строила месяцами

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинским вооружённым силам предстоит прорвать минные поля и оборонительные сооружения, которые российская армия строила долгие месяцы.

Фото: Michael Kappeler/dpa

С таким "откровением" поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что важную роль в предстоящем наступлении сыграет логистика, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко. Генсек подчеркнул необходимость "чинить и заправлять топливом всю натовскую технику".

Также он рассказал украинцам "тайну", что оборонительные линии ВС РФ растягиваются на многие километры.

"А вообще Столтенберг стратег уровня "бог". Он знает, что технику, оказывается, чинят, и сама не едет, её заправлять надо", — пишет ведущий Первого канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.