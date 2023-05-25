Литовкин рассказал, как ответит Россия на возможную провокацию Киева с ядерным топливом

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил в беседе с Pravda.Ru, какими могут быть действия России, в случае если Киев решится на провокацию с подрывом отработавшего ядерного топлива на Украине.

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По мнению аналитика, начнётся всё с ликвидации заражения почвы, чтобы радиация не распространялась дальше. А потом Россия найдёт виновных и будет их снова наказывать при помощи артиллерийских и ракетных ударов.

"Взорвать хранилища с ядерным топливом не так просто. Они надёжно защищены. Они находятся всё-таки в бетонных транспортных контейнерах, и пробраться к ним и просто сразу всё взорвать не получится. Один взорвут — будет земля заражена, будут разбросаны осколки твёрдого радиоактивного топлива. Ну и что? И что из этого произойдёт. Особо страшного ничего не будет. Конечно, это угроза серьёзная. Но страшного — такого, как взрыв, например, ядерного реактора — такого не будет", — объяснил собеседник издания.

Сегодня источник сообщил, что есть большая вероятность того, что киевский режим попытается провести очередную резонансную провокацию. Таким актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту.

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