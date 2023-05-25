ТАСС: Киев может пойти на провокацию с подрывом хранилища ядерного топлива в Харькове

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев может попытаться подорвать хранилище с отработавшим ядерным топливом на территории Харькова, чтобы в дальнейшем переложить ответственность на Россию.

Фото: theins.ru

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на собственный источник, восточные регионы Украины, некоторые территории РФ, Белоруссии и стран ЕС понесут серьёзный ущерб в результате таких действий. При этом собеседник агентства напомнил, что ведущие международные организации никак не реагируют на украинские теракты, следовательно, Киев действительно способен решиться на очередную провокацию.

"С учётом отсутствия военных успехов киевского режима в противостоянии с Россией существует высокая вероятность попытки проведения им очередной резонансной провокации", — подчёркивается в материале.

Источник также добавил, что власти Украины после возможного террористического акта обвинят РФ в совершении атаки на атомный объект.

Ранее сотрудники ФСБ России сорвали попытку украинских спецслужб остановить ядерные реакторы и нарушить режим работы Ленинградской и Калининской АЭС.