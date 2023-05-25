Запад жестоко ошибся, посчитав военные и экономические возможности России более слабыми, чем они есть на самом деле. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Эксперт выразил удивление, почему Запад не делает никаких выводов из того, что происходит на протяжении всего последнего года.
"Минувший год ничему их не научил. С самого прошлого марта нам уже целый год внушают: дескать, у России со дня на день кончатся ракеты, они так долго точно не потянут и так далее", — сказал Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
Самое удивительное, считает Джонсон, что западные политики и обыватели искренне думают, что экономика и армия РФ настолько ослабла, что буквально дышит на ладан. Однако события, разворачивающиеся на поле боя, наглядно демонстрирует, что Запад жестоко ошибается в своей оценке возможностей России.
В подтверждение своих слов Джонсон напомнил о самых сильных с начала спецоперации российских ракетно-бомбовых ударах, которые успешно достигают целей на всей территории Украины, и украинская система ПВО против них совершенно бессильна.
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