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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о неусвоенном Западом уроке, который преподала ему Россия

1:18
Силовые структуры

Запад жестоко ошибся, посчитав военные и экономические возможности России более слабыми, чем они есть на самом деле. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о неусвоенном Западом уроке, который преподала ему Россия
Фото: csn-tv.ru

Эксперт выразил удивление, почему Запад не делает никаких выводов из того, что происходит на протяжении всего последнего года.

"Минувший год ничему их не научил. С самого прошлого марта нам уже целый год внушают: дескать, у России со дня на день кончатся ракеты, они так долго точно не потянут и так далее", — сказал Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Самое удивительное, считает Джонсон, что западные политики и обыватели искренне думают, что экономика и армия РФ настолько ослабла, что буквально дышит на ладан. Однако события, разворачивающиеся на поле боя, наглядно демонстрирует, что Запад жестоко ошибается в своей оценке возможностей России.

В подтверждение своих слов Джонсон напомнил о самых сильных с начала спецоперации российских ракетно-бомбовых ударах, которые успешно достигают целей на всей территории Украины, и украинская система ПВО против них совершенно бессильна.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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