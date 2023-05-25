Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о неусвоенном Западом уроке, который преподала ему Россия

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад жестоко ошибся, посчитав военные и экономические возможности России более слабыми, чем они есть на самом деле. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: csn-tv.ru

Эксперт выразил удивление, почему Запад не делает никаких выводов из того, что происходит на протяжении всего последнего года.

"Минувший год ничему их не научил. С самого прошлого марта нам уже целый год внушают: дескать, у России со дня на день кончатся ракеты, они так долго точно не потянут и так далее", — сказал Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Самое удивительное, считает Джонсон, что западные политики и обыватели искренне думают, что экономика и армия РФ настолько ослабла, что буквально дышит на ладан. Однако события, разворачивающиеся на поле боя, наглядно демонстрирует, что Запад жестоко ошибается в своей оценке возможностей России.

В подтверждение своих слов Джонсон напомнил о самых сильных с начала спецоперации российских ракетно-бомбовых ударах, которые успешно достигают целей на всей территории Украины, и украинская система ПВО против них совершенно бессильна.