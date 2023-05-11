Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленского ждёт изгнание в случае разгрома ВСУ

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому грозит изгнание в случае разгрома ВСУ и НАТО российскими войсками. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: Telegram-канал

Он считает, что этот сценарий является наилучшим из всех возможных для руководителя Украины. По его словам, в ходе президентской гонки Зеленский обещал народу мир, однако, оказавшись на высокой должности, развернулся на 180 градусов. Бывший аналитик ЦРУ назвал украинского президента лжецом, который пытается ликвидировать русское наследие.

Кроме того, Джонсон призвал не верить заявлениям Киева об агрессивных намерениях Москвы и готовности ВСУ нанести ущерб российской армии. Он добавил, что все слова Зеленского — это бред.

"Россия в конечном счёте раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезёт выжить, уйдёт в изгнание", — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ в эфире Judging Freedom.

Ранее Ларри Джонсон сообщил, что атака беспилотников ВСУ на Кремль стала "ужасной ошибкой" руководителя Украины.

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