Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. СМИ сообщают о мощных прилётах по родине президента Незалежной Владимира Зеленского. Мощные взрывы в Киеве.
Так, по данным украинских СМИ, "фаворитом" ВС России этой ночью стала Днепропетровская область — родина Зеленского. Прозвучали ряд взрывов.
"В Днепропетровской области прозвучали взрывы", — пишет украинское издание "Зеркало недели".
Кроме того, сообщается о ракетах, летящих в сторону Киева через Черкасскую область. Взрывы прозвучали в Харьковской и Запорожской области, на территориях подконтрольных ВСУ.
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