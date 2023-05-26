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По всей Украине ревёт воздушная тревога. Мощные удары по родине Зеленского

0:42
Силовые структуры

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. СМИ сообщают о мощных прилётах по родине президента Незалежной Владимира Зеленского. Мощные взрывы в Киеве.

По всей Украине ревёт воздушная тревога. Мощные удары по родине Зеленского
Фото: РИА Новости

Так, по данным украинских СМИ, "фаворитом" ВС России этой ночью стала Днепропетровская область — родина Зеленского. Прозвучали ряд взрывов.

"В Днепропетровской области прозвучали взрывы", — пишет украинское издание "Зеркало недели".

Кроме того, сообщается о ракетах, летящих в сторону Киева через Черкасскую область. Взрывы прозвучали в Харьковской и Запорожской области, на территориях подконтрольных ВСУ.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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