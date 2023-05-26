По всей Украине ревёт воздушная тревога. Мощные удары по родине Зеленского

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. СМИ сообщают о мощных прилётах по родине президента Незалежной Владимира Зеленского. Мощные взрывы в Киеве.

Фото: РИА Новости

Так, по данным украинских СМИ, "фаворитом" ВС России этой ночью стала Днепропетровская область — родина Зеленского. Прозвучали ряд взрывов.

"В Днепропетровской области прозвучали взрывы", — пишет украинское издание "Зеркало недели".

Кроме того, сообщается о ракетах, летящих в сторону Киева через Черкасскую область. Взрывы прозвучали в Харьковской и Запорожской области, на территориях подконтрольных ВСУ.