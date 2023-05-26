Белгородский губернатор Гладков сообщил о сброшенной взрывчатке с БПЛА на административное здание: выбиты окна

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывчатку на крышу административного здания в посёлке Октябрьский, сообщил губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: vk.com/gladkov_vv

По данным главы региона, ЧП произошло в ночь на 26 мая.

"В результате атаки БПЛА было повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасады и кровля. На месте работают все оперативные службы", — сообщил губернатор.

Как подчеркнул Гладков, пострадавших в результате атаки ВСУ нет.