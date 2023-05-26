Украинские националисты сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывчатку на крышу административного здания в посёлке Октябрьский, сообщил губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, ЧП произошло в ночь на 26 мая.
"В результате атаки БПЛА было повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасады и кровля. На месте работают все оперативные службы", — сообщил губернатор.
Как подчеркнул Гладков, пострадавших в результате атаки ВСУ нет.
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