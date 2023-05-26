Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог назвала пять сортов рыбы, которые подходят при диете
Daily Mirror: жителю Германии предлагают 17 миллионов рублей за упавший в его саду метеорит
Сцепились у скарабея: характер стычек граждан из Украины и РФ на зарубежных курортах изменился
Губернатор Кондратьев заявил, что причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух БПЛА
Эпидемиолог Карань назвала пять новых инфекций, которые переносят клещи
В Тобольске бизнесмен избежал тюремный срок за избиение жены
Вооружённые экс-заключённые самовольно покинули участок фронта в Волновахском районе
Певица Лайма Вайкуле пригласила артистов из Украины на свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале
Омбудсмен ДНР Морозова: поиск тел погибших в Артёмовске начнётся после разминирования

На Артёмовском направлении ВС РФ нанесли удары по базам наёмников Иностранного легиона

1:02
Силовые структуры

Российские войска на Артёмовском направлении нанесли удары по базам наёмников Иностранного легиона.

На Артёмовском направлении ВС РФ нанесли удары по базам наёмников Иностранного легиона
Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также сообщается, что авиация "Южной" группировки российской армии нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское, пункту дислокации иностранного легиона и сосредоточениям резерва 24-й бригады ВСУ в районе города Торецк, а также по укрытию вооружения и военной техники резерва, а также командно-наблюдательному пункту 110-й механизированной бригады ВСУ в районе города Авдеевки.

Огнём тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" поражён взводный опорный пункт 53-й бригады националистов в районе населённого пункта Водяное.

Силами противовоздушной обороны сбита ракета РСЗО Himars.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

На Артёмовском направлении Армия России нанесла удары по базам наёмников Иностранного легиона
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
Появилось видео с живым Залужным
Появилось видео с живым Залужным
Последние материалы
Daily Mirror: жителю Германии предлагают 17 миллионов рублей за упавший в его саду метеорит
Сцепились у скарабея: характер стычек граждан из Украины и РФ на зарубежных курортах изменился
Губернатор Кондратьев заявил, что причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух БПЛА
Эпидемиолог Карань назвала пять новых инфекций, которые переносят клещи
В Тобольске бизнесмен избежал тюремный срок за избиение жены
Вооружённые экс-заключённые самовольно покинули участок фронта в Волновахском районе
Певица Лайма Вайкуле пригласила артистов из Украины на свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале
Омбудсмен ДНР Морозова: поиск тел погибших в Артёмовске начнётся после разминирования
"Турпром": турист из РФ в шоке от завтраков в Польше и понял, что русский бы такое есть не стал
Незнакомец незаметно присоединился к кортежу Шольца и обнял канцлера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников