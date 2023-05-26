На Артёмовском направлении ВС РФ нанесли удары по базам наёмников Иностранного легиона

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Российские войска на Артёмовском направлении нанесли удары по базам наёмников Иностранного легиона.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также сообщается, что авиация "Южной" группировки российской армии нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское, пункту дислокации иностранного легиона и сосредоточениям резерва 24-й бригады ВСУ в районе города Торецк, а также по укрытию вооружения и военной техники резерва, а также командно-наблюдательному пункту 110-й механизированной бригады ВСУ в районе города Авдеевки.

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