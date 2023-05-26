Российские военные из числа мобилизованных нанесли точный артиллерийский удар по позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, отомстив за обстрелы Белгородчины. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что скопление сил и техники противника на Харьковском направлении выявили разведчики армии России. Координаты были переданы мобилизованным артиллеристам, которые поразили одно подразделение ВСУ. На видео зафиксированы моменты прилётов по засевшим в домах националистам.
Ранее боевики вели обстрелы пограничных населённых пунктов Белгородской области. В результате удара часть солдат и их техники уничтожена.
Также Pravda.Ru писала об уничтожении элитного батальона ВСУ, созданного армией США для Украины, имитирующего ВС России.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.