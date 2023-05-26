РВ: мобилизованные бойцы уничтожили подразделение ВСУ, отомстив за обстрелы Белгородчины

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные из числа мобилизованных нанесли точный артиллерийский удар по позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, отомстив за обстрелы Белгородчины. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Мобилизованные бойцы уничтожают врага за обстрелы Белгородчины

Отмечается, что скопление сил и техники противника на Харьковском направлении выявили разведчики армии России. Координаты были переданы мобилизованным артиллеристам, которые поразили одно подразделение ВСУ. На видео зафиксированы моменты прилётов по засевшим в домах националистам.

Ранее боевики вели обстрелы пограничных населённых пунктов Белгородской области. В результате удара часть солдат и их техники уничтожена.

Также Pravda.Ru писала об уничтожении элитного батальона ВСУ, созданного армией США для Украины, имитирующего ВС России.