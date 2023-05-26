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РВ: уничтожены боевики созданного армией США элитного батальона ВСУ, имитирующего ВС России

0:58
Силовые структуры

Российскими военными уничтожены боевики специального батальона, созданного армией США, который имитировал Вооружённые Силы России. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: уничтожены боевики созданного армией США элитного батальона ВСУ, имитирующего ВС России
Фото: ВКонтакте

Сообщается, что во Львове похоронен Олег Часник из уникального для Украины 214-го отдельного специального батальона OPFOR, созданного в 2016 году по инициативе инструкторов американской армии.

Об уничтожении в Харьковской области служившего в этом же спецподразделении солдата из Полтавской области также стало известно на днях.

Репортёры пояснили, что аббревиатурой OPFOR называют подразделение обозначения действий противника. Другими словами те, которые имитируют действия врага. В армиях НАТО части OPFOR считаются элитой, где служат только военные с огромным боевым опытом.

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Видео с Залужным
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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