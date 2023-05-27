Ростовчан стали пугать ложной ориентировкой о розыске 39 вооружённых дезертиров из ЛНР

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация о поиске в Ростовской области вооружённых дезертиров, которые якобы сбежали из подразделения в Лисичанске, убив одного из военных, может оказаться фейком.

Фото: discover24.ru

Сайт 161.ru написал 26 мая, со ссылкой на источник, что силовики Ростовской области получили ориентировку о сбежавших дезертирах отряда "Шторм Z", являющихся бывшими заключёнными.

Ранее в соцсетях и ростовских Telegram-каналах появился снимок якобы от донского Управления ФСБ и ГУ МВД. Речь в ней идёт о розыске на территории региона 39 дезертиров.

Однако два независимых источника в силовых структурах заявили журналисту сайта 1rnd, что данная ориентировка является фейком. Кроме того, в ней не указаны реальные номера телефонов дежурной части, куда следует обращаться.

Редакция Pravda.Ru сегодня обратилась за разъяснениями в пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области. Там заявили, что пока не могут дать никаких комментариев по этому поводу, но пообещали предоставить официальную информацию, как только она появится.

Добавим, на самом сайте ГУ МВД по РО также нет никаких сообщений о розыске сбежавших дезертиров. Как сообщили источники издания, на данный момент обстановка в области спокойная, нет никаких усиленных постов на дорогах и тотальных проверок транспорта.

Редакция будет держать читателей в курсе событий по мере поступления новых сведений.

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