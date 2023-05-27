Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Фото: oboi7.com

Согласно полученным ориентировкам, самовольно покинувшие военную часть вооружённые военнослужащие являются бывшими заключёнными, подписавшими контракты. По данным издания 161.ru, дезертиры убили военного МГБ ЛНР.

Полицейские не исключают, что беглецы могут направиться в Ростовской область, потому пропускные пункты на границе региона переведены на усиленный режим несения службы.

"Предположительно, дезертировавшие военнослужащие передвигаются на нескольких автомобилях", — рассказал журналистам собственный источник.

Ранее ветеран спецслужб пояснил, почему бесполезно бороться с диверсантами ВСУ с помощью укрепления российской границы.