Sky News: истребители F-16 разочаруют главкома ВСУ Залужного из-за уязвимости перед Россией

Истребители F-16, которые Запад в ближайшее время планирует передать Украине, сильно разочаруют главкома ВСУ Валерия Залужного. Ранее сам военный вместе с киевским режимом неоднократно просил предоставить украинской армии такие самолёты. Об этом заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.

Фото: w-dog.ru

"Серьезный риск заключается в том, что Киев "получит то, о чём просил", — заявил эксперт.

Такую ремарку Белл сделал отвечая на вопрос о поставках. По его словам, для эффективного противодействия российским войскам F-16 должны быть оснащены современными радарами и авионикой для обнаружения целей в воздухе. Однако, это оборудование очень дорогое.

Но главное в том, что велик риск захвата такого истребителя Россией. Тогда Москва получит доступ к секретным западным технологиям. Белл уверен, что на такое союзники Украины не пойдут и поставят самолеты в минимальной комплектации.