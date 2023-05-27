Истребители F-16, которые Запад в ближайшее время планирует передать Украине, сильно разочаруют главкома ВСУ Валерия Залужного. Ранее сам военный вместе с киевским режимом неоднократно просил предоставить украинской армии такие самолёты. Об этом заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
"Серьезный риск заключается в том, что Киев "получит то, о чём просил", — заявил эксперт.
Такую ремарку Белл сделал отвечая на вопрос о поставках. По его словам, для эффективного противодействия российским войскам F-16 должны быть оснащены современными радарами и авионикой для обнаружения целей в воздухе. Однако, это оборудование очень дорогое.
Но главное в том, что велик риск захвата такого истребителя Россией. Тогда Москва получит доступ к секретным западным технологиям. Белл уверен, что на такое союзники Украины не пойдут и поставят самолеты в минимальной комплектации.
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