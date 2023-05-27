2024 год — крайний срок, после которого восстановление Украины будет невозможным

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина стремительно движется к черте, за которой страна больше не сможет восстановиться, даже допуская её победу в противостоянии с РФ.

Фото: https://t.me/mardanaka/13856

Об этом сообщил украинский экономист Алексей Кущ.

"Можно до такого состояния разрушить экономику и демографический потенциал, что потом можно, в принципе, военные действия завершить, но страна уже не будет подлежать восстановлению", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".

И на его взгляд, такая точка будет в 2024 году. Если военный конфликт в следующем году не закончится, то Украина войдёт в такую фазу безвозвратных экономических, демографических и социальных потерь, когда даже успешное завершение конфликта будет пирровой победой, отметил украинский экономист.

Восстановление Незалежной после этого срока будет практически невозможным, подытожил Кущ.