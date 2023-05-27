Украина стремительно движется к черте, за которой страна больше не сможет восстановиться, даже допуская её победу в противостоянии с РФ.
Об этом сообщил украинский экономист Алексей Кущ.
"Можно до такого состояния разрушить экономику и демографический потенциал, что потом можно, в принципе, военные действия завершить, но страна уже не будет подлежать восстановлению", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".
И на его взгляд, такая точка будет в 2024 году. Если военный конфликт в следующем году не закончится, то Украина войдёт в такую фазу безвозвратных экономических, демографических и социальных потерь, когда даже успешное завершение конфликта будет пирровой победой, отметил украинский экономист.
Восстановление Незалежной после этого срока будет практически невозможным, подытожил Кущ.
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