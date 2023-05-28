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Россия не пойдёт на "заморозку" конфликта, а Одессу будет брать с севера

1:19
Силовые структуры

Заморозки военного конфликта на Украине не будет — ВС РФ будут продолжать СВО, пока не добьются своих целей. Незалежная может быть разделена и прекратит существование.

Россия не пойдёт на "заморозку" конфликта, а Одессу будет брать с севера
Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

Об этом сообщил политолог Андрей Мартьянов.

По его словам, соседи Украины могли бы получить свой кусок: Польша — западные области, но для этого Варшаве нужно быть меньшим русофобом.

"Если бы Дмитрий Анатольевич (Медведев) говорит, де-факто признавая, Западная Украина — всё, она не будет существовать как самостоятельная единица, поляки пускай забирают эту хрень собачью и пускай они мучаются, а они уже мучаются", — в эфире интернет-канала PolitWera заявил живущий в США эксперт.

США не пойдут на сухопутную операцию для защиты Украины, поскольку у них нет ресурсов начать общевойсковую войну такого масштаба. А это значит, что в состав РФ скоро вернутся новые регионы.

"Как брались в 44-м году Одесса и Николаев? Посмотрите карту, как это всё происходило: не поперек лиманов, а вдоль. И спускались как раз с севера", — подчеркнул Мартьянов.

Он отметил, что вот тот момент, когда необходимо извлечь уроки из Великой Отечественной войны.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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