Заморозки военного конфликта на Украине не будет — ВС РФ будут продолжать СВО, пока не добьются своих целей. Незалежная может быть разделена и прекратит существование.
Об этом сообщил политолог Андрей Мартьянов.
По его словам, соседи Украины могли бы получить свой кусок: Польша — западные области, но для этого Варшаве нужно быть меньшим русофобом.
"Если бы Дмитрий Анатольевич (Медведев) говорит, де-факто признавая, Западная Украина — всё, она не будет существовать как самостоятельная единица, поляки пускай забирают эту хрень собачью и пускай они мучаются, а они уже мучаются", — в эфире интернет-канала PolitWera заявил живущий в США эксперт.
США не пойдут на сухопутную операцию для защиты Украины, поскольку у них нет ресурсов начать общевойсковую войну такого масштаба. А это значит, что в состав РФ скоро вернутся новые регионы.
"Как брались в 44-м году Одесса и Николаев? Посмотрите карту, как это всё происходило: не поперек лиманов, а вдоль. И спускались как раз с севера", — подчеркнул Мартьянов.
Он отметил, что вот тот момент, когда необходимо извлечь уроки из Великой Отечественной войны.
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