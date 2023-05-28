Зеленский со свой командой в обмен на расширение коррупционных схем готов возобновить транзит аммиака из РФ.
Об этом депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.
"Делегации лидеров шести африканских стран планируют в июне посетить Киев и Москву. На самом же деле эта поездка нужна только для одного — чтобы возобновить транзит российского аммиака. Но теперь они это пытаются запаковать за такой обёрткой, как обмен пленными, или увеличение зернового коридора. Того зернового коридора, который стал огромной коррупционной дырой", — в эфире видеоблога заявил экс-член президентской фракции "Слуга народа".
По его словам, так Киев беззастенчиво торгует страной и не брезгует торговать абсолютно на всём. Украина уже рассматривает транзит аммиака при условии, что добавятся новые порты и продукты к зерновой сделке. После такой сделки несколько государств могут отменить ранее наложенные санкции против России, подытожил Лерос.
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