Бывший соратник Зеленского рассказал о тайных переговорах с Москвой

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зеленский со свой командой в обмен на расширение коррупционных схем готов возобновить транзит аммиака из РФ.

Фото: https://www.instagram.com/geo.leros/

Об этом депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.

"Делегации лидеров шести африканских стран планируют в июне посетить Киев и Москву. На самом же деле эта поездка нужна только для одного — чтобы возобновить транзит российского аммиака. Но теперь они это пытаются запаковать за такой обёрткой, как обмен пленными, или увеличение зернового коридора. Того зернового коридора, который стал огромной коррупционной дырой", — в эфире видеоблога заявил экс-член президентской фракции "Слуга народа".

По его словам, так Киев беззастенчиво торгует страной и не брезгует торговать абсолютно на всём. Украина уже рассматривает транзит аммиака при условии, что добавятся новые порты и продукты к зерновой сделке. После такой сделки несколько государств могут отменить ранее наложенные санкции против России, подытожил Лерос.