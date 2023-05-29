Марочко: ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в условиях низкой облачности и плохой видимости доставляют снаряды на склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, речь идёт об украинских складах, расположенных на Донецком направлении, в том числе рядом с Часовым Яром под Артёмовском. Он отметил, что боевики ВСУ добираются до этих объектов по дорогам с твёрдым покрытием.

"На Донецком направлении выявлена перевозка боеприпасов", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Эксперт добавил, что Киев также доставляет снаряды на склады, находящиеся в районе Константиновки и Дружковки.

Ранее Марочко заявил об уходе украинских военных с ряда позиций на Купянском направлении из-за обильных дождей.