Вооружённые силы Украины (ВСУ) в условиях низкой облачности и плохой видимости доставляют снаряды на склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, речь идёт об украинских складах, расположенных на Донецком направлении, в том числе рядом с Часовым Яром под Артёмовском. Он отметил, что боевики ВСУ добираются до этих объектов по дорогам с твёрдым покрытием.
"На Донецком направлении выявлена перевозка боеприпасов", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.
Эксперт добавил, что Киев также доставляет снаряды на склады, находящиеся в районе Константиновки и Дружковки.
Ранее Марочко заявил об уходе украинских военных с ряда позиций на Купянском направлении из-за обильных дождей.
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