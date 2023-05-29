Марочко: военные ВСУ покинули позиции на Купянском направлении из-за сильных дождей

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские солдаты были вынуждены уйти с ряда позиций на Купянском направлении из-за неблагоприятной погоды. Об этом заявил военспец, подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, обильные дожди привели к подтоплению второстепенных позиций боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он отметил, что получил эту информацию от российских разведчиков.

Как пояснил подполковник в беседе с ТАСС, украинские военнослужащие покинули позиции, расположенные в низинах и оврагах неподалёку от Стельмаховки, Куземовки и Новосёловского.

Военспец добавил, что командование ВСУ перебросило личный состав на стратегические высоты для усиления уже действующих нарядов.

Ранее Марочко сообщил о перебоях с техникой и снарядами у ВСУ из-за проливных дождей и размытых грунтовых дорог, которые использовались для переброски технических средств.