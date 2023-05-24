РВ: войска ВС России перешли в наступление в ЛНР, взяв Белогоровку в полукольцо

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия перешла в наступление в Луганской Народной Республике. ВС России взяли Белогоровку в полукольцо. Военкоры "Русской Весны", ссылаясь на сводки украинских военных аналитиков, сообщают о тяжёлой для ВСУ ситуации.

Фото: redstar.ru

Движение ВС РФ пытаются замедлить артиллерия и дроны армии Украины.

"На юго-востоке кременского леса российские войска ведут наступательные действия в сторону реки Северский Донец с целью последующего взятия под огневой контроль участка дороги Серебрянка — Григоровка — Белогоровка", — пишут военкоры.

В сторону Белогоровки русская армия предприняла попытки атак с нескольких направлений. Под огнём российской артиллерии находятся позиции ВСУ у Невского, Торского, Спорного.