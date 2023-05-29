ВС РФ ударили по авиабазе ВСУ в Хмельницкой области, поражены 5 летательных аппаратов, горят склады

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ ночью 29 мая ударили по авиационной базе украинской армии в Хмельницкой области.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Есть информация о поражении пяти летательных аппаратов, горят склады с боеснарядами и горюче-смазочных материалов.

"На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей", — цитирует издание областную военную администрацию Хмельницкой области.

ВСУ начали восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются.

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