ВС РФ ночью 29 мая ударили по авиационной базе украинской армии в Хмельницкой области.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Есть информация о поражении пяти летательных аппаратов, горят склады с боеснарядами и горюче-смазочных материалов.
"На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей", — цитирует издание областную военную администрацию Хмельницкой области.
ВСУ начали восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются.
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