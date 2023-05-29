Гладков заявил о заходе как минимум пяти ДРГ в Белгородскую область с начала СВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После начала российской спецоперации в Белгородскую область проникали как минимум пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины, следует из заявления главы региона Вячеслава Гладкова.

Фото: ИА Regnum

По его словам, жителям Белгородской области приходится жить в условиях вооружённого конфликта.

"Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ", — подчеркнул губернатор в эфире канала "Россия 24".

Ранее Гладков назвал способ прекращения обстрелов региона со стороны ВСУ. Он считает, что для этого Харьков необходимо присоединить к Белгородской области.

24 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили множественные атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Пострадавших в результате ЧП удалось избежать.