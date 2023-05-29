Гладков: сразу несколько населённых пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ

0:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Белгородской области сразу несколько населённых пунктов находятся под обстрелом украинских боевиков, следует из заявления руководителя региона Вячеслава Гладкова.

Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

По его словам, ВСУ осуществили атаку на два промышленных предприятия в Шебекино. На территории одного из них начался пожар, уточнил губернатор. Он отметил, что во время удара пострадали четыре сотрудника завода, один из них попал в реанимацию. Как пояснил Гладков, у всех мужчин выявлены ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом.

Он также добавил, что на втором предприятии никто не пострадал, а видимых разрушений удалось избежать.

Кроме того, губернатор подчеркнул: под обстрел со стороны ВСУ попали населённые пункты Новая Таволжанка (повреждена линия электропередачи) и Козинка (пострадали здания гостиницы и мойки).

Ранее Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области для прекращения украинских атак.