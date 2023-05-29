В Белгородской области сразу несколько населённых пунктов находятся под обстрелом украинских боевиков, следует из заявления руководителя региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, ВСУ осуществили атаку на два промышленных предприятия в Шебекино. На территории одного из них начался пожар, уточнил губернатор. Он отметил, что во время удара пострадали четыре сотрудника завода, один из них попал в реанимацию. Как пояснил Гладков, у всех мужчин выявлены ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом.
Он также добавил, что на втором предприятии никто не пострадал, а видимых разрушений удалось избежать.
Кроме того, губернатор подчеркнул: под обстрел со стороны ВСУ попали населённые пункты Новая Таволжанка (повреждена линия электропередачи) и Козинка (пострадали здания гостиницы и мойки).
Ранее Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области для прекращения украинских атак.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.