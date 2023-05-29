Минобороны Украины выпустило видеорекламу с призывом вступать в ряды ВСУ, чтобы начать контрнаступление. Ведомство обещает вернуть свою нацию. Всё это происходит на фоне заявления советника президента Незалежной Михаила Подоляка о том, что первые шаги долгожданного "контрнаступа" уже осуществляются, пишет Daily Mail.
Британские читатели возмущены такой "рекламой", разбив её в пух и прах своими комментариями:
"Трейлер? Tипичный голливудский способ хвастаться успехами, которых никогда не было. Они проиграли во Вьетнаме, сняли фильм о том, как они победили, и все дураки в это поверили. Никогда не был на Луне — они сняли фильм о том, какими они были, и снова дураки поверили".
"Видео абсолютно отвратительное. В этом конфликте не будет победителя".
"Боюсь, для контрнаступления потребуется нечто большее, чем красивая реклама".
"Много драмы и театральности. Кто-нибудь сражается по-настоящему?"
Запад продолжает раскручивать "маховик войны", поставляя всё более новое оружие Киеву, в то время как Москва хочет снизить градус конфликта.
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