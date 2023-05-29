Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны России: во время удара по аэродромам Украины уничтожена авиатехника
Депутаты гордумы Краснодара поддержали введение запрета на вывески на иностранном языке
Генерал Липовой назвал главное условие для взятия Харьковской области
Марков раскрыл, как изменится политика Турции в отношении РФ после победы Эрдогана
Арестович* высказался об уничтожении ЗРК PATRIOT и ранении Залужного
Посланник Ватикана по урегулированию на Украине надеется на проведение диалога между Москвой и Киевом
Земфира* предупредила поклонников о мошенниках, продающих билеты на её фейковый концерт в Дубае
Советник Пушилина Кимаковский: в приграничных областях с Украиной нужно создавать тероборону
Военный аналитик Рыбарь раскрыл трагические последствия нападения на базу ВС РФ в Сирии: ЧП выбивается из тенденции

Британцы возмущены дерзкими видеороликом ВСУ о контрнаступлении

1:12
Силовые структуры

Минобороны Украины выпустило видеорекламу с призывом вступать в ряды ВСУ, чтобы начать контрнаступление. Ведомство обещает вернуть свою нацию. Всё это происходит на фоне заявления советника президента Незалежной Михаила Подоляка о том, что первые шаги долгожданного "контрнаступа" уже осуществляются, пишет Daily Mail.

Британцы возмущены дерзкими видеороликом ВСУ о контрнаступлении
Фото: russian.rt.com

Британские читатели возмущены такой "рекламой", разбив её в пух и прах своими комментариями:

"Трейлер? Tипичный голливудский способ хвастаться успехами, которых никогда не было. Они проиграли во Вьетнаме, сняли фильм о том, как они победили, и все дураки в это поверили. Никогда не был на Луне — они сняли фильм о том, какими они были, и снова дураки поверили".

"Видео абсолютно отвратительное. В этом конфликте не будет победителя".

"Боюсь, для контрнаступления потребуется нечто большее, чем красивая реклама".

"Много драмы и театральности. Кто-нибудь сражается по-настоящему?"

Запад продолжает раскручивать "маховик войны", поставляя всё более новое оружие Киеву, в то время как Москва хочет снизить градус конфликта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой

Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.

Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Организм может посылать шесть сигналов при раке поджелудочной железы
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
Последние материалы
МК: боец спецназа ВС РФ с позывным "Рекрут" назвал дату контрнаступления ВСУ на Артёмовск
Британцы возмущены дерзкими видеороликом ВСУ о контрнаступлении
В школах Омской области простаивало оборудование на сумму 29,5 млн рублей
Диетолог назвала продукты, которые полезны для зрения
Лавров: ВС РФ способны отреагировать на поставки западных истребителей Украине
Композитор Олег Влади требует от Comedy Club Production 500 000 рублей за песню Лободы в шоу "Танцы"
Собака насмерть загрызла воспитательницу детского сада под Нижним Новгородом
Глава МИД РФ Лавров: переход к торговле на национальные валюты окажет оздоровляющий эффект на мировую экономику
The American Spectator: Киев пошёл ва-банк при плохой руке, результат печален
Do Rzeczy: эксперты говорят о риске ядерной войны, но советуют полякам "рискнуть"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников